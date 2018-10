Tom Vandeput countert toekomstig burgemeester Steven Vandeput: bouwprojecten in Hasselt kunnen niet zomaar stopgezet worden

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever kan nog veel leren van Hasselt. Op de dag van de verkiezingen liet de N-VA-voorzitter zich in zijn war room ontvallen dat hij de oorlog met links kotsbeu is. Hij wil aansturen op een grote verzoening. Al dezelfde avond van de verkiezingen werd duidelijk dat Hasselt daarbij gidsstad is. Steven Vandeput neemt als N-VA-burgemeester zowel de SP.A als Groen mee in zijn coalitie. Tijdens de vorming van het schepencollege konden de onderhandelaars het uitstekend met elkaar vinden. In Hasselt is de verzoening tussen N-VA en links dus al een feit.