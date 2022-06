door Yarne Puts

Voor oplaadpunten voor elektrische fietsen moet je thuis, op het werk of in een fietscafé zijn. Tongeren wil dat aanbod uitbreiden en plaatste nu ook stopcontacten op publiek domein. Je kan er evengoed je mobiele telefoon gaan opladen. Het is gratis bovendien en dat is in deze energiecrisis mooi meegenomen.