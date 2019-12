Tongerse Farmaline springt in markt dierengeneesmiddelen

Nog in Houthalen zijn alle restaurants in Hengelhoef gesloten wegens een gebrek aan hygiëne. Dat meldt het Federaal Voedselagentschap. De toelating voor de frituur, snackbar, taverne en ijstoog zijn ingetrokken. Het restaurant is helemaal verzegeld en in het binnenzwembad kan niets meer gegeten of gedronken worden.