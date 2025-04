Toni Coppers stelt nieuw boek voor in Truiense Minderbroederskerk

Met haar wereldhit 'Anxiety' geeft ze mentale stuggles een beat en een knipoog naar 'Somebody That I Used to Know' van Gotye. TikTok ging in overdrive nadat het nummer werd gekoppeld aan de legendarische scène uit The Fresh Prince waarin Will Smith stiekem Ashley's dansmoves kopieerde. Op zondag 17 augustus komt Doechii naar Pukkelpop. Daarnaast vervoegt ook Alemeda, een Soedanees-Ethiopische singer-songwriter, de line-up van zondag.