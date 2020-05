Topchefs bereiden maaltijd om zorgpersoneel Jessa ziekenhuis te bedanken

Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen heeft zich van z'n meest acrobatische kant moeten laten zien om een jonge oehoe te redden in Riemst. Het jong diertje was vanop grote hoogte uit het nest gevallen. Als bij wonder bleeft het ongedeerd. De medewerkers van het Natuurhulpcentrum besloten daarom om de jonge oehoe terug in het nest te plaatsen zodat het opgevoed kan worden door de moeder. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan.