Topchoreografen geven dansworkshop in Tessenderlo

Het festivalseizoen komt er weer aan! Hoog tijd voor het oudste alternatieve muziekfestival van het land om de eerste lading namen bekend te maken. De organisatie achter Rock Herk kan op het hoofdpodium meteen uitpakken met een reeks namen van formaat in de vorm van Belgische rocktrots Triggerfinger, Mark Lanegan Band, Kevin Morby, The Soft Moon, STUFF. en La Jungle. Er is ook plaats voor aanstormend talent met Sons, winnaars van de Nieuwe Lichting, en Limbomanialaureaten Fornet. Op het tweede podium, de Club, komt het hardere werk. Niemand minder dan Amerikaanse hardcorepioniers Sick of it All en punklegende Marky Ramone zullen de festivalweide op haar grondvesten doen daveren. Meer gitaargeweld komt van Raketkanon met een exclusieve festivalshow, King Hiss, Toxic Shock en Lotus. In de Club kan er in de late uren verder worden gefeest op de stevige partymuziek van huisdj’s Goe Vur In Den Otto. De dj-acts voor het hoofdpodium volgen binnen enkele weken, samen met nog meer namen voor de andere podia. Na het succes van vorig jaar pakt Rock Herk opnieuw uit met een groepsticket. Wanneer je vier combitickets koopt ontvang je een vijfde combiticket volledig gratis (ter waarde van 47 euro).