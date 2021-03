Politie LRH heeft twee verdachten aangehouden na het vinden van een cannabisplantage. De twee verdachten werden betrapt tijdens een controle nadat ze met hun wagens wilden vluchten voor de politie. Er volgde een huiszoeking, waar de politie 255 cannabisplantjes aantrof. Woensdagavond omstreeks 19.30 uur merkte de politie Limburg Regio Hoofdstad een verdacht voertuig op aan een woning op de Oude Kuringerbaan in Hasselt. Het voertuig stond dwars over de rijbaan geparkeerd waardoor de volledige rijbaan geblokkeerd werd. Twee mannen stonden aan de laadruimte van de bestelwagen die, door het parkeermanoeuvre, tegenover de voordeur van de woning stond. Wanneer de mannen de aanwezigheid van de politie opmerkten, wilden ze aan de controle ontsnappen. Eén persoon vluchtte de woning in en sloot de voordeur. De andere nam plaats achter het stuur van de bestelwagen en reed weg. Tijdens het wegrijden moest een politie-inspecteur aan de kant springen om een aanrijding te vermijden. HuiszoekingDe aanwezige politieploegen zetten de achtervolging in en konden even later het voertuig klemrijden op de parallelweg van de Herkenrodesingel in Hasselt. De bestuurder nam hierna te voet de vlucht en gooide zijn gsm-toestel tegen de grond. Hij werd gearresteerd en overgebracht naar het politiekantoor in Hasselt. In de bestelwagen werden verschillende zakken kunstmest aangetroffen. De andere verdachte verliet even later de woning en werd door een politieploeg onderschept. Hij bleek in het bezit te zijn van een grote som geld en werd mee naar het politiekantoor genomen. Tijdens een huiszoeking in de woning werd een cannabisplantage met 255 plantjes aangetroffen.De verdachten, een 27-jarige man en een 33-jarige man, werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Deze besliste om beide mannen aan te houden.