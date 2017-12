Toprecepten van sterrenchefs: Bert Meewis van de Slagmolen maakt hazenruggen

Wilt u ook eens koken als Jan Menten van restaurant De Mijlpaal? Of tijdens de eindejaarsfeesten uitpakken met een bijzonder feestmenu? Dat kan! Want exclusief voor de TVL-kijkers geeft de sterrenchef het ultieme feestrecept om klaar te maken tijdens de feesten.Gebakken zeebaars met asperges, tapenade en aardappelschuimBenodigdheden:4 stukken wilde zeebaars 16 witte asperges 200 gr. snijbonen 300 ml room 150 ml melk 50 gr boter olijfolie sushi-azijn 4 toastjes bruin boord wilde zwarte peper/ zout150 gr groene olijven 1 lepel kappertjes 1 teentje look 1 sjalot 25 gr gezouten ansjovis 300 gr puree van aardappel 100 ml kookvocht van de aardappel nootmuskaat Zo maak je het: Proportioneer de zeebaars in 4 mooie stukken, kruid ze met zout en wilde zwarte peper. Bak ze op de velkant in hete olijkolie. Snij de rest van de zeebaars in kleine blokjes en kruid ze met wilde zwarte peper, zout, olijfolie en enekele druppels sushi-azijn. Schil 8 asperges goed en kook ze in gezouten water. Snij de overige asperges in stukken en gaar ze in room en melk. Mix de saus goed glad in de blender en kruid met wilde zwarte peper, zout en een klontje boter. Zeef de saus goed. Snij de snijbonen in kleine stukken en bak ze samen met de asperges in boter zonder ze te kleuren. Kruid met wilde zwarte peper en zout. Mix de groene olijven, kappertjes, look, sjalot en ansjovis fijn. Leg de tapenade en de tartare van de zeebaars op toastjes. Steek houtschilfers en zaagmeel in brand in een aliminium bakje. Als het goed rookt, zet dan het bakje in een ketel en zet de aardappelpuree erbij met een deksel op de ketel, zodat de rook niet kan ontsnappen. Mix de aardappelpuree met het kookvocht en de room, kruid met zout en nootmuskaat, giet in een espumafles en zet 1 gasbommetje op. Alles schikken zoals op de foto.