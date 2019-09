Topweekend om zomervakantie af te sluiten

Hasselaar Frederik Thoelen is met zijn film ‘Bevers met een Masterplan’ geselecteerd voor het grote Wildlife Film Festival in Rotterdam. Zijn documentaire wordt in Nederland ook gebruikt in het scholenprogramma. Op TVL toonden we vorig jaar al exclusieve beelden die Frederik maakte over een beverkolonie in de Ardennen. Hij volgde de bevers ongeveer anderhalf jaar lang en kon unieke beelden maken.