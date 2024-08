Tot 30 personen zochten en kregen psychologische hulp aan We Care A Lot stand op Pukkelpop

Het blijft klachten regelen over Rendac, het bedrijf dat de kadavers van dieren ophaalt. Boeren met dode schapen door het blauwtongvirus krijgen bij Rendac niemand aan de lijn en de restanten blijven dagenlang, in onhygiënische omstandigheden, buiten aan de boerderijen liggen. De overheid wordt gevraagd om extra chauffeurs op te vorderen, zeker in deze warme weersomstandigheden. "Inenting helpt", zegt schapenboer Johan Schouterden uit Helchteren. Er bestaat een vaccin tegen de huidige variant van het blauwtongvirus. Maar wie nu nog moet inenten, is vaak te laat. Het blauwtongvirus is niet meer te stoppen. In Limburg zijn officieel 80 uitbraken vastgesteld. In België staat het aantal besmettingen op 501, meldt het FAVV, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.