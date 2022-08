Tot in elke uithoek van Limburg: Lydia Peeters werkt aan hervorming openbaar vervoer

door Luc Moons

Vlaams minister Lydia Peeters werkt aan een grote hervorming van het openbaar vervoer. Die moet de Limburger, al is het met de bus, de trein, de taxi of met deelfietsen, tot in elke uithoek van Limburg brengen. Het decreet 'Basisbereikbaarheid' is al in 2019 goedgekeurd. Maar de startdatum werd tweemaal uitgesteld. Nu mikt Lydia Peeters op juli 2023. De Lijn krijgt de taak om het systeem van 30.000 haltes en 1976 Hoppinpunten vanaf januari '23 geleidelijk aan uit te rollen. In Limburg zijn er al Hoppinpunten in Maasmechelen en Hechtel-Eksel. Maar het moeten er veel meer worden. Volgende week zit de minister hierover samen.