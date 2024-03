- De Truiense kunstenaar Tom Herck doet opnieuw van zich spreken. In het hart van Venetië onthult hij een gigantisch skelet dat vist op dinosaurussen. We hebben spektaculaire beelden van de voorbereidingen vandaag aan het kasteel in Ordingen.- Is David Paul vermoord door wurging of kwam hij om het leven door een overdosis? Het hof van assisen in Tongeren zoekt een antwoord op de vraag hoe het slachtoffer van de rendez-vousmoord in Eksel is gestorven.- Het noodnummer 1712 blijft actief tot morgenochtend. Door de aanhoudende regen is er op verschillende plaatsen in Limburg gevaar voor wateroverlast.- Het Israëlisch Palestijns conflict werpt een donkere schaduw op de ramadan van Limburgse moslims met familie in Gaza.- En we blikken terug op de bekerwinst van Limburg United. Ook in TVL Sportcafé blijft het feest nog even duren.