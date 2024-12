- Limburg moet dringend een duurzaam aangepast woonbeleid bedenken voor mensen met dementie. Want onze provincie is op dit moment niet klaar om het stijgend aantal dementerenden te begeleiden.- Een 52-jarige man uit Sint-Truiden is aangehouden voor het dodelijke verkeersongeval met vluchtmisdrijf in Heers.- Ongeruste ouders trekken aan de alarmbel nu 180 tennissende jongeren mogelijk op straat komen te staan bij tennisclub Excelsior in Hasselt.- Missverkiezingen moeten zeker niet worden afgeschaft in België. Dat zegt ex-Miss Belgian Beauty Cynthia Reekmans als reactie op de afschaffing van de nationale missverkiezing in Nederland.- En in Hasselt is de Bootstraat klaar om jonge creatievelingen te begeleiden. Vanaf volgende week openen naast de repetitieruimtes, onder andere ook een podcaststudio en dj studio de deuren.