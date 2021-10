De carpoolparking in Limburg worden de komende twee weekends gereinigd. Om carpoolers tijdens de werkzaamheden een alternatieve parking aan te bieden, voert het Agentschap Wegen en Verkeer de werken verspreid over twee nachten uit. Tijdens de reinigingswerken zal een parkeerverbod gelden op de betreffende parkings. Het Agentschap Wegen en Verkeer houdt meermaals per jaar een grondige reiniging van alle Limburgse carpoolparkings aan de autosnelwegen. Onder andere onkruid, veegvuil en bladeren worden dan verwijderd. “Een nette parking komt immers het comfort voor de gebruikers ten goede”, klinkt het. Alternatieve parkings Om de hinder te beperken, zal de aannemer elke parking op één nacht, tussen 20.00 uur en 06.00 uur reinigen. Door de opsplitsing in twee reeksen blijven de andere nabijgelegen carpoolparkings als alternatief beschikbaar voor de pendelaars. Tijdens de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 oktober reinigt het Agentschap de parkings in Halen, Hasselt-Zuid, Houthalen en Paal (Beringen) aan de beurt. Tijdens de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 oktober zijn de carpoolparkings in Diepenbeek, Heusden-Zolder, Lummen en Maasmechelen aan de beurt. Omdat de carpoolparking van Maasmechelen relatief ver van de andere locaties ligt, voorziet het Agentschap in samenwerking met het gemeentebestuur een tijdelijke alternatieve carpoollocatie op de gemeentelijke parking langs de Kolenmijn Limburg-Maaslaan, tegenover het voetbalstadion van Patro Eisden. Parking volledig leeg De reiniging gebeurt grotendeels met een grote borstelwagen. "Gezien daarmee niet tussen en onder auto’s kan gereinigd worden, is het belangrijk dat de parking volledig leeg is tussen 20.00 uur en 6.00 uur. Tijdens de reinigingswerken geldt er dan ook een parkeerverbod op de carpoolparkings", aldus het Agentschap. De carpoolparking van Tongeren wordt deze keer niet gereinigd. Dat gebeurt wel opnieuw na het afronden van de bouw van de nieuwe aangrenzende vrachtwagenparking. (Foto: Agentschap Wegen en Verkeer)