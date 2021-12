Trajectcontroles discussiepunt in Bilzen: "Privéfirma wil winst maken ten koste van verkeersovertreders"

Niet alle geplande ritten van De Lijn kunnen op dit moment uitrijden. En dat komt omdat er heel wat buschauffeurs uitvallen door ziekte of quarantaine. Bij de chauffeurs ligt de uitval de laatste dagen op gemiddeld 12 procent.De vierde coronagolf woedt volop. Ook bij De Lijn ondervinden ze dag na dag meer de gevolgen. "De voorbije weken vielen er meer en meer collega’s, waaronder ook heel wat chauffeurs, uit omwille van ziekte of quarantaine. Bij de chauffeurs ligt de uitval de laatste dagen op gemiddeld 12 procent. Daardoor kunnen momenteel niet alle geplande ritten gereden worden. Chauffeurs die plots uitvallen door ziekte of quarantaine kunnen niet onmiddellijk vervangen worden. Het gevolg is dat er op verschillende plaatsen ritten wegvallen," schrijft De Lijn in een persbericht. De planners van De Lijn doen er alles aan om het wegvallen van ritten zoveel mogelijk te vermijden, en proberen waar mogelijk ook om de impact van het wegvallen van een chauffeur te verdelen over meerdere lijnen of ritten. "Bovendien proberen we zoveel mogelijk te vermijden dat we ritten moeten schrappen op schoolritten, laagfrequente lijnen (waar het wegvallen van een bus harder voelbaar is) en lijnen waar reizigers geen alternatief hebben."Reizigers informeren zich best voor hun reis over de ritten die wegvallen in onze routeplanner, in de De Lijn-app en op onze realtime-infoborden.