Trein ontspoord aan Bosdel in Genk

In het weekend van 14 en 15 oktober zal nv Mijnen de werken opstarten voor de restauratie van de spoorwegbrug over de Koolmijnlaan in Beringen-Mijn. Om de brug te demonteren zal de Koolmijnlaan dit weekend afgesloten worden. “De restauratie zelf zal tot het voorjaar 2018 duren. Om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken, zal de brug van de brughoofden afgenomen worden en op de eerste drie vrachtwagenparkings geplaatst worden. Op deze manier kan de restauratie gebeuren zonder het verkeer te hinderen,” zegt schepen Jean Vanhees. Om de brug te demonteren zal de Koolmijnlaan van zaterdag 14 oktober 8 uur ’s morgens tot zondag 15 oktober 20 uur afgesloten worden. Hierbij moet er rekening gehouden worden met mogelijke geluidshinder tijdens de avond en de nacht. Er wordt tijdens deze werken, in beide richtingen, een omleiding voorzien via de Beverlosesteenweg, Kruisbaan, Nijverheidsstraat en Kasteletsingel. Voor de fietsers wordt er, in beide richtingen, een omleiding voorzien via de Kerkstraat, Noordwijkstraat, Laan op Vurten en Leysestraat. Tijdens de restauratiewerken zelf zal er geen hinder voor het verkeer zijn, aangezien deze werken plaatsvinden op de parking ‘Rode Weg’.