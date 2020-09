De stijging van aantal coronabesmettingen in ons land blijft verder vertragen. In de week van 19 tot 25 september werden er gemiddeld 1.541 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. Dat is een stijging met 11 procent ten opzichte van de voorgaande periode van zeven dagen. Gisteren ging het nog om een toename van 17 procent. Ook het aantal hospitalisaties lijkt te evolueren naar een plateaufase. De voorbije week werden elke dag gemiddeld 64 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 15 procent meer in vergelijking met de week ervoor. Het weekgemiddelde schommelt al enkele dagen rond 64 ziekenhuisopnames per dag. In totaal liggen nu 708 patiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 140 op intensieve zorgen. Het aantal overlijdens blijft laag, met gemiddeld 4 sterfgevallen per dag.