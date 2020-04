Trudofederatie luidt met bloesempracht paasweekend in

Ook lingeriezaken zetten in op de online verkoop en sociale media. Arlette Daniëls baat een lingeriespeciaalzaak uit in Bilzen. Ze postte een filmpje op Facebook waar ze een beha in enkele stappen omtovert tot een mondmasker. De video is intussen meer dan 20.000 keer bekeken. Van onze buurlanden tot in de VS of Scandinavië: overal ter wereld willen ze weten hoe je een beha-mondmasker in elkaar knutselt.