Trudoziekenhuis installeert nieuw NMR-toestel

Kankerpatiënten met een migratieachtergrond zijn zeer moeilijk te bereiken als het aankomt op de nazorg. Dat merkt de Hasseltse vereniging 'Huis Erika Thijs' waar kankerpatiënten kunnen samenkomen om met elkaar te praten. De drempel is te hoog om hulp te zoeken, want vaak is het zo dat de patiënt hulp zoekt in de intieme kring. Praten met lotgenoten maakt een verschil volgens de organisatie en dat gebeurt volop op de Dag tegen kanker. In het Hasseltse Jessa Ziekenhuis worden vandaag de patiënten van het kankercentrum extra in de watten gelegd.