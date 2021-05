Truiens onderwijs pioniert met verhoging mentaal welzijn jongeren

De coronacijfers in ons land blijven de goede richting uitgaan. De ziekenhuiscijfers gaan verder in dalende lijn. “Als deze trend zich voortzet, halen we deze week nog de grens van 500 patiënten op intensieve zorgen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. De besmettingscijfers stijgen wel terug lichtjes. “Maar er is de voorbije week ook meer getest in vergelijking met de week van Hemelvaart”, verklaart Van Gucht. “Het percentage positieve testen blijft wel traag, maar gestaag dalen.” In de periode van 15 tot en met 21 mei testten 1.193 Limburgers positief op het coronavirus. Dat is een stijging met 11 procent ten opzichte van de week ervoor. De besmettingsgraad bedraagt momenteel 1,05. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde van 1,07. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en ook het aantal patiënten op intensieve zorgen stabiliseert zich. Op dit moment liggen er 87 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen. Dat zijn er 6 meer dan gisteren. Al enkele dagen op rij blijft het aantal patiënten op intensieve zorgen op 35 steken. Het aantal overlijdens daalt wel. De afgelopen week overleden er 9 Limburgers aan het coronavirus.