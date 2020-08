Truiense coronapatiënt is na 148 dagen ziekenhuis weer thuis

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen in België blijft stijgen, maar de groei lijkt verder te vertragen. In de week van 2 augustus tot 8 augustus raakten gemiddeld 604,1 (afgerond 604) mensen per dag besmet met het coronavirus. Het gaat om een toename van 12 procent op weekbasis. Gisteren ging het nog om een stijging van 11 procent, een dag ervoor was het nog 16 procent. Het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. De afgelopen week werden er gemiddeld 32,6 (afgerond 33) mensen per dag met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een sterke stijging van 47,1 procent. Een week eerder werden gemiddeld 22,1 coronapatiënten per dag gehospitaliseerd. In totaal liggen 307 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. Het aantal patiënten op de afdeling intensieve zorg stijgt van 63 een week geleden naar 77 gisteren. Het aantal overlijdens stijgt met gemiddeld 3,7 (afgerond 4) sterfgevallen per dag, een toename van 63 procent op weekbasis. In totaal zijn er al 9.885 mensen overleden aan het coronavirus.