De spoeddiensten in de Limburgse ziekenhuizen worden overspoeld met patiënten. In het Jessa ziekenhuis in Hasselt komen vooral mensen binnen met luchtweginfecties. Het gaat dan om patiënten die een tijdje moeten blijven. Daarnaast is de drempel om naar de spoedafdeling te komen ook kleiner geworden. Als mensen moeilijk bij de huisarts terecht kunnen, is de spoedafdeling een logische tweede keuze. Het personeel zit met de handen in het haar door de drukte. Het ziekenhuis roept op om hen niet voor banale zaken te raadplegen, want de wachttijden zijn bijzonder lang.