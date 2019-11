Truiense leerlingen stunten met kleurrijke dronefoto voor fluodag

Vijf jaar voordat de tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht een feit moet zijn, kunnen geïnteresseerden al een virtueel tramritje maken door Maastricht. Via een digitale animatie krijgt u al een impressie van het tracé door de Nederlandse stad. Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Lydia Peeters liet eerder deze week nog weten dat een topoverleg over de Spartacus-tram met Nederland, de stad Hasselt en De Lijn in de maak is. Volgens de minister zijn alle obstakels weggewerkt en staat niets de komst van de tram nog in de weg. De aanleg van Spartacus staat in het Vlaams regeerakkoord en het geld is er. 36 minuten De elektrische sneltram zal een tracé van 30,8 km met 12 haltes overbruggen. In Maastricht passeert de tram twee haltes: Sphinxkwartier en het eindstation aan Mosae Forum. De reistijd met de sneltram van Hasselt tot Maastricht zal 36 minuten bedragen. Dat is even snel als een autorit tussen de beide steden. Het is de bedoeling dat de sneltram in 2024 gaat rijden.