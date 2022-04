Vanaf vanavond wordt er gewerkt aan een tijdelijke fietsoversteekplaats over de Grote Baan in Helchteren. Eind februari gaf Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters het startschot voor de eerste fase van de werken. Op maandag 11 april beginnen fase 3 en 4. Vanaf vanavond 22u tot morgenochtend 6u wordt een tijdelijke fietsoversteekplaats aangelegd ter hoogte van de Peersedijk. In afwachting van de nieuwe fietsbrug kunnen fietsers de Grote Baan nu al via de middenberm oversteken. Voor deze werken zal er één rijstrook ingenomen worden. Het verkeer moet dus beurtelings via de andere rijstrook passeren. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, worden de werken 's nachts uitgevoerd. Overdag zal het verkeer aan een aangepaste snelheid van 50km/u kunnen rijden. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: "Ik ben blij dat het vooruit gaat met de fietsbrug. Vandaag kan je de Grote Baan in Houthalen-Helchteren niet veilig oversteken ter hoogte van de kmo-zone in Helchteren-Noord en we zijn hard aan het werk om daar iets aan te doen. Voor de realisatie van de fietsbrug heb ik een investeringsbedrag van 5 miljoen euro voorzien.”