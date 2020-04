Tuincentra en doe-het-zelf-centra verwachten nooit geziene overrompeling

- We stevenen af op een tweede piek in het aantal coronabesmettingen. Dat zegt professor biostastitiek Geert Molenbergs in een gesprek met TV Limburg. De Limburgse ziekenhuizen komen mogelijk onder druk te staan.- Volgens Molenbergs betalen we de rekening voor het onverantwoord gedrag tijdens het paasweekend. Een versoepeling van de maatregelen is nu niet aan de orde. We kunnen de piek maar binnen de perken houden als we de maatregelen nu strikt naleven.- Moeten we onze bejaarde familieleden weghalen uit het woonzorgcentrum uit angst voor het coronavirus? Een familie uit Bilzen wacht niet langer en haalt hun 98-jarige opa opnieuw in huis.- Bij Sint-Oda in Pelt zijn twee mensen met een beperking overleden aan het coronavirus. Het personeel werkt er nog altijd zonder enige bescherming.- En het grote drama van de coronacrisis is dat de ziekenhuizen een pandemie bestrijden zonder enig medicijn. In deel twee van de TVL-reeks In Het Spoor Van De Helden Van Sint-Trudo volgen we longarts Christophe Cuppens.