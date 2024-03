Tunnel moet drinkwater vrijwaren bij fietsbrug Elfdeliniestraat

door Dirk Billion

En we blijven in de buurt van het FTI-festival in Hasselt. Voor de aanleg van de fietsbrug over de Hasseltse Grote Ring aan de Elfdeliniestraat boort De Watergroep een tunnel op acht meter diepte om de drinkwatertoevoer van de Limburgse hoofdplaats te vrijwaren. Die kwam anders in het gedrang door de pijlers van de brug die tot twaalf meter diepte gaan. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters had vandaag extra aandacht voor de aannemers die bezig zijn met de nutsvoorzieningen.