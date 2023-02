Turkse gemeenschap blijft reddingswerken na aardbevingen op de voet volgen

- Vanuit het rampgebied in Turkije getuigt de Peltse familie Onlen over de ravage die de aardbeving heeft aangericht. De familie doet een oproep naar de overheid in België om slachtoffers op te vangen en reisformaliteiten te versoepelen. - Terwijl de ogen van de wereld gericht zijn op Turkije, speelt zich in het noorden van Syrië een onzichtbare ramp af. Hamid Aoso uit Halen verliest 13 familieleden aan de aardbeving in een gebied waar nauwelijks hulp geboden wordt.- In de Tauhid moskee in Pelt wordt op een serene manier afscheid genomen van de slachtoffers van het gezinsdrama. - De politie waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting. Daders doen zich voor als een medewerker van uw bank en komen langs om u te helpen met een zogenaamd probleem dat zich voordoet met uw rekening. Wie zijn gegevens deelt, is meteen duizenden euro's kwijt. - En dit weekend dingen drie Limburgse dames mee naar het kroontje van Miss België. Onze reporter kreeg een blik achter de schermen bij de repetities voor de finale zaterdag in de Panne.