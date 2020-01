TVL Jaaroverzicht: Drugsproblematiek in Limburg blijft groeien

In Genk zijn gisterenavond een auto en een scooter uitgebrand. Volgens de politie CARMA zijn er aanwijzingen voor brandstichting. De brandweer Oost-Limburg moest gisterenavond rond 22 uur uitrukken voor een brandende auto in de Resedastraat in Zwartberg. De Alfa Romeo Guillietta stond buiten op een parking in lichterlaaie. De brandweer kwam ter plaatse en bluste het vuur. Niemand raakte gewond, maar de auto brandde wel volledig uit. Niet veel later werd in de Hoevenzavellaan een uitgebrande scooter teruggevonden. Er zijn aanwijzingen dat beide voertuigen opzettelijk in brand gestoken zijn. Zowel de wagen als de scooter zijn getakeld voor sporenonderzoek. Politie CARMA onderzoekt de zaak verder.