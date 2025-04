TVL Nieuws, 1 april

- Vanaf vandaag mogen sigaretten niet meer zichtbaar in de winkelrekken liggen. En dat zorgt voor heftige reacties bij zowel verkopers als klanten.





- Artificiële intelligentie duwt het ene Limburgse vertaalbureau na het andere kopje onder. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie.





- Bij een dakbrand in Hasselt worden twintig medewerkers van de Liberale Mutualiteiten geëvacueerd.





- Wie kent de eigenaar van deze witte nandoe? Het dier zwierf maandenlang rond in Halen.





- En bij Racing Genk is Head Of Football Dimitri de Condé ervan overtuigd dat toptalent Kos Karetsas ook volgend jaar nog in de Cegeka Arena zal spelen.