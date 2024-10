TVL Nieuws, 1 oktober 2024

In Genk is vanmiddag het nieuwe opleidingsgebouw van het PLOT officieel geopend. Bij het PLOT worden politieagenten, brandweerlui en ambulanciers opgeleid. Het oude gebouw aan de Marcel Habetslaan voldeed niet meer, maar door de verhuis in de loop van 2025 zullen de opleidingen futureproof zijn. Het nieuwe gebouw komt er met Limburgse middelen én was volgens PLOT-directeur Jacky Vastmans nooit tot stand gekomen zonder het Limburgse beleidsniveau.