TVL Nieuws, 1 september 2022

- Op deze eerste schooldag gaan we op zoek naar antwoorden op de uitdagingen voor het onderwijs in Limburg. En we volgen de eerste schooldag van de allerkleinsten in Lommel tot de bijna volwassen leerlingen in Maaseik.





- Er moet een groot pact komen met daarin een hele reeks maatregelen om het lerarentekort aan te pakken. Dat zegt onderwijsexpert Tom Cox in een gesprek met TV Limburg.





- Maar er is hoop voor de toekomst. Een kwart meer kandidaten schrijven zich in voor een opleiding tot leerkracht in de Limburgse hogescholen.





- De stad Hasselt bindt de strijd aan met sigarettenpeuken en kauwgum op de stoep.





- En het Limburgse familiebedrijf Marchetta bouwt enkel nog woningen met een eigen Energie Management Systeem. Dat beperkt de elektriciteitskosten tot een absoluut minimum.