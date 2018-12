TVL Nieuws, 10 december 2018

In de Hospitaalstraat in Beringen is vanochtend een arbeider omgekomen bij een ongeval. Het liep mis toen enkele medewerkers van Fabricom in opdracht van Elia een hoogspanningsdraad moesten vervangen. De man werd geëlektrocuteerd toen hij een leiding onder spanning aanraakte, en overleefde het niet. Bij het vervangen van de hoogspanningsdraad ontstond er een magnetisch veld, waardoor de afgekoppelde leiding onder spanning kwam te staan. De arbeiders in kwestie hadden geen weet van die spanning, en toen één van hen de leiding aanraakte, liep het fataal af. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Meer info volgt.