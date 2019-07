TVL Nieuws, 10 juli 2019

In Hoeselt heeft brandweerzone Oost-Limburg een nieuwe wagen in gebruik genomen. De Mercedes is multifunctioneel en kan worden ingezet voor uiteenlopende opdrachten als brand, bevrijding na auto-ongeval, stormschade of wateroverlast. Dat maakt de wagen uniek in onze provincie. Brandweerzone Oost-Limburg bedient met 14 gemeenten 320.000 Limburgers. Extra aandacht deze zomer gaat naar brandpreventie.