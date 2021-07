TVL Nieuws 10 juli 2021

- In het vaccinatiecentrum van Genk worden de eerste 12 tot 15-jarigen gevaccineerd tijdens een open prikdag. De kinderen willen een prik om onbezorgd van hun vakantie te kunnen genieten of om in september weer naar school te kunnen gaan.- Wie op vakantie vertrekt, denkt beter even na voor hij naar een rode bestemming vertrekt. Dat zegt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke. Wie op zijn vakantiebestemming besmet raakt, moet daar ter plaatse ook zijn quarantaine uitzieken. - 120 jongeren die op vakantie in Spanje besmet raakten met corona, zijn weer thuis. We hebben opnieuw een getuigenis van drie Hasseltse jongeren.- Stijgende coronacijfers zijn niet langer een relevante paramater. En we moeten geen nieuwe coronamaatregelen nemen omdat een deel van de bevolking zich weigert te laten vaccineren. Dat zegt infectioloog Jeroen van der Hilst van het Jessa Ziekenhuis.- En op de universitaire campus in Diepenbeek stort een deel van het fitnesscentrum Basic Fit in door wateroverlast. Sporters die een groepsles volgen, kunnen het gebouw net op tijd verlaten.