TVL Nieuws, 10 maart 2021

- De stad Hasselt gaat een camera plaatsen aan de ingang van de begraafplaats in Kuringen na een reeks diefstallen. De Hasseltse Hilda Manshoven is het beu dat aandenkens en bloemen op het graf van haar zoon constant gestolen worden.- De 28-jarige Mitch Erckens getuigt over homohaat in Limburg. Hij wordt regelmatig uitgescholden op straat en belandde zelfs al in het ziekenhuis na fysiek geweld. - Op tientallen plaatsen in onze provincie is de federale gerechtelijke politie vanochtend binnengevallen. De actie kadert in een grootschalig onderzoek naar georganiseerde misdaad en drugshandel.- Het partnergeweld in Limburg is op een jaar tijd met bijna 60 procent gestegen. De coronacrisis speelt hier uiteraard een grote rol in.- En één jaar na het uitbreken van de coronacrisis zijn de discotheken nog altijd gesloten. De uitbater van dancing Grand Prix in Zolder vult zijn danszaal dan maar met miniatuurtreinen.