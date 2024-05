TVL Nieuws, 10 mei 2024

Limburg telt 4.800 publieke laadpunten voor elektrische voertuigen, dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Daarbij zit de Vlaamse regering op schema om tegen volgend jaar de doelstelling van 35.000 laadpunten in Vlaanderen te behalen. ENGIE is verantwoordelijk voor de uitrol van de laadpunten in drie verschillende provincies waaronder dus ook in Limburg. Het 1.300ste laadpunt is voor de stad Dilsen-Stokkem aan dienstencentrum Stockheim.