TVL Nieuws, 10 oktober 2022

1 op de 5 thuis- en daklozen is onder de 25 jaar. Dat blijkt uit een studie van de Koning Boudewijnstichting. Het zijn onthutsende cijfers. Ook Lennert en Caro belandden op jonge leeftijd op straat. Ze sliepen een tijdje in hun auto, maar kwamen dan gelukkig in contact met de vzw Homie. Via het inloophuis Osso in Hasselt hebben Lennart & Caro intussen terug onderdak gevonden. In een openhartig gesprek met onze redactie getuigen ze over hoe het is om geen dak boven je hoofd te hebben.