TVL Nieuws, 11 oktober 2024

Het prostitutiehuis in de Bessemerstraat in Lanaken sluit definitief de deuren, dat meldt burgemeester Marino Keulen. Het bordeel veroorzaakte al langer overlast in de buurt en er loopt een onderzoek naar mensenhandel. De gemeente legde de uitbater begin deze maand nog een dwangsom op van 18.000 euro per maand, voor elke maand dat er nog activiteiten zouden plaatsvinden in het pand. Volgens de burgemeester betekent dit het einde voor het bordeel. Het prostitutiehuis werd eerder al twee keer gesloten voor een periode van zes weken in maart en in juli.