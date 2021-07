Cloë Hauben, het dappere meisje uit Rijkhoven is afgelopen weekend overleden. Ze was nog maar elf jaar. Eind 2019 werd bij haar een hersentumor vastgesteld. In het UZ in Leuven konden de dokters Cloë niet helpen. Haar ouders zochten hulp in het buitenland. Zo kwamen ze terecht in de Verenigde Staten voor een experimentele behandeling. Deze zou 160.000 euro per jaar kosten. Om Cloë te steunen werd het platform 'Together4Cloë' opgericht. Cloë en haar familie konden rekenen op een golf van solidariteit. In december 2019 trok het meisje met haar ouders voor het eerst naar Miami. Daar werd ze om de drie weken verwacht voor de behandeling. Sinds de uitbraak van het coronavirus koos de familie van Cloë ervoor om niet meer te communiceren over de behandeling. Naar Amerika reizen was plots onmogelijk, maar het is niet duidelijk of en hoe zij de therapie kon verder zetten. Zondagavond postte haar familie op Facebook het bericht dat Cloë de oneerlijke strijd tegen de agressieve hersentumor verloren heeft.