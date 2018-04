TVL Nieuws, 12 april 2018

Dag op dag is het vandaag 60 jaar geleden dat Bokrijk het levenslicht zag. Op 12 april 1958, in het jaar van de wereldtentoonstelling in Brussel, opende het Openluchtmuseum officieel de deuren. 60 jaar later is Bokrijk meer dan ooit springlevend. De restauratie van de 120 historische gebouwen van Bokrijk is volop bezig en moet tegen 2021 klaar zijn. Om de 60ste verjaardag van Bokrijk te vieren, was er vanmiddag op TV Limburg een speciale live-uitzending te zien, over verleden, heden en de toekomst van het provinciaal domein.