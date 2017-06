TVL Nieuws, 12 juni 2017

In De Vinke Bemde in Helchteren nam Politie CARMA vandaag zes paarden in beslag. De paarden braken meermaals uit en hun verzorging was ondermaats. Buurtbewoners van De Vinke Bemde verwittigden vanmiddag de politie omdat er alweer zes paarden losgebroken waren uit een weide. Tijdens de afgelopen dagen en weken was dit meerdere keren voorgevallen. Nabijgelegen landbouwgewassen liepen daarbij schade op. De eigenares uit Leopoldsburg werd verschillende keren door de politie aangemaand om de nodige aanpassingen uit te voeren. Toen de politie vandaag een kijkje ging nemen, bleek de omheining nog steeds niet verstevigd. De erg magere paarden beschikten bovendien niet over eten of drinken en aten van hun eigen uitwerpselen. Ze braken vermoedelijk telkens uit om aan voedsel te geraken. De zes paarden zijn in beslag genomen wegens het overtreden van de dierenwelzijnswet. De politie stelt hierover een PV op en licht de Inspectie Dierenwelzijn in voor de verdere opvolging. De eigenares mag bovendien een GAS-PV voor loslopende dieren verwachten. Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder vangt de dieren voorlopig op.