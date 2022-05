TVL Nieuws, 12 mei 2022

- De uitspraken die meester Jan Swennen in het TVL-Nieuws deed over Beringen zijn in die gemeente ingeslagen als een bom. Nadat het parket de daders oppakte van een brandstichting die het leven kostte aan twee brandweermannen, zei Swennen dat mensen in Beringen wisten wie de brandstichters waren, maar ze zwegen.





- In Genk komt een automobilist om het leven bij een botsing tegen een geparkeerde vrachtwagen. In Sint-Truiden rijdt een zeventiger met zijn auto in een visvijver.





- Nog in Genk zet staalproducent Aperam 50.000 zonnepanelen op zijn dak.





- Hoe lang gaat de oorlog in Oekraïne nog duren en wat zijn de gevolgen voor ons hier in Limburg. We praten er over met politoloog Jonathan Holslag.





- En na een zinderende finale wint Limburg United van Charleroi in een goed gevulde Alverberg.