TVL Nieuws 13-09-2021

De wolven hebben opnieuw toegeslagen. Amper één dag na de vorige aanval, hebben de wolven een koe doodgebeten in Meeuwen. De aanval gebeurde op slechts 100 meter van de plaats waar gisteren twee dode pony's werden gevonden. Wij willen u waarschuwen voor de gevoelige beelden. De buurtbewoners reageren geschokt. Op amper twee dagen, vielen de wolven twee keer aan. En dat in dezelfde straat in Meeuwen. Burgemeester Marco Goossens is het beu. Volgens hem moet er dringend actie ondernomen worden. Een uitgebreide reportage in het TVL-Nieuws om 18 uur 30.