TVL Nieuws, 13 maart 2019

De afvalophaling in Limburg verloopt vanaf nu wat milieuvriendelijker. Sinds vandaag heeft onze provincie haar eerste afvalwagen die rijdt op aardgas (CNG). Daardoor heeft deze nieuwe wagen een veel zuiverder uitstoot. Bewuste keuze voor aardgas Deze milieuvriendelijke afvalwagen wordt door Limburg.net ingezet voor de huisvuilophaling in Hasselt en Sint-Truiden. De voorkeur ging bewust naar CNG in plaats van elektriciteit. “Voor grote vrachtwagens is dat momenteel nog niet interessant omdat elektrische voertuigen voorlopig een zeer beperkte actieradius hebben”, verduidelijkt Walter Cremers, voorzitter van Limburg.net. “Omdat de afvalwagens stapvoets moeten rijden en vaak stoppen en starten, hebben ze ook nog eens een heel hoog verbruik. Hierdoor is aardgas momenteel de beste keuze.” Minder uitstoot De nieuwe afvalwagen op CNG heeft een veel zuiverder uitstoot. Hij stoot tot 95% minder fijn stof uit ten opzichte van een dieselwagen. Daarnaast vermindert het gebruik van CNG de uitstoot van koolstofmonoxide en stikstofoxide met de helft. Naast een beperktere uitstoot is de nieuwe afvalwagen ook veel stiller en beschikt het voertuig over een 360° camera. Hierdoor verbetert het zicht van de chauffeurs en verhoogt de verkeersveiligheid.