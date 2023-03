TVL Nieuws, 13 maart 2023

"De overdracht van stikstofrechten wordt enkel ingevoerd als het openbaar onderzoek gunstig is". Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir laat er geen twijfel over bestaan. De stikstofcrisis is niet definitief weg en kan zo weer op de tafel van de Vlaamse regering belanden. Zuhal Demir trok vanmiddag in de TVL-studio ook van leer tegen Boerenbond-voorzitter Lode Ceyssens. "Hij heeft desinformatie verspreid door te zeggen dat onze voedselvoorziening in gevaar is", aldus Demir. Het mag duidelijk zijn. Er zijn diepe wonden geslagen tussen N-VA en cd&v, waarbij Zuhal Demir ook zelf persoonlijk werd aangepakt.