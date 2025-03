TVL Nieuws, 13 maart 2025

26 dagen lang lag Eddy Lion uit Bilzen in coma. Vijf jaar geleden sloeg het coronavirus hard toe. In totaal verbleef hij 45 dagen in het ziekenhuis. Er volgde een lange revalidatie. Wat de Bilzenaar geleerd heeft uit die moeilijke periode, is om te genieten van het leven. Hij is zo goed als volledig hersteld. De Bilzenaar is blij dat hij zijn verhaal nog kan navertellen, want het was nipt.