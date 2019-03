TVL Nieuws, 14 maart 2019

- De gemeente Pelt verkoopt een bouwgrond met bouwvergunning en trekt na de verkoop de vergunning weer in wegens een klacht van een buurtbewoner. Volgens de advocaat van de buurtbewoner wist de gemeente al voor de verkoop dat er een klacht liep. - Het stort aan een privéwoning in Lummen wordt opgeruimd met een bulldozer. De afvalhoop zorgde maandenlang voor overlast bij buurtbewoners - Innovatie in de bouw: een nieuwe app toont kandidaat-bouwers hoe hun huis er zal uitzien in augmented reality - We gaan live naar het Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden voor de onthulling van een monumentaal kunstwerk van Tom Herck. Het gaat om een ode aan zijn moeder die lang in het ziekenhuis werkte - En nog in Sint-Truiden gaan de spelers van STVV op ziekenbezoek