TVL Nieuws, 15 maart 2022

Alle Limburgse gemeenten en steden zijn druk bezig met het zoeken naar locaties voor noodopvang van oorlogsvluchtelingen. 2,8 miljoen Oekraïners zijn inmiddels hun land ontvlucht. Zo'n 200.000 komen onze contreien uit. De stad Tongeren voorziet noodopvang in de jeugdherberg van het begijnhof. Tegen eind volgende week kunnen daar 40 vluchtelingen terecht. Die opvang komt bovenop de 43 gastgezinnen die zich in Tongeren gemeld hebben. Daar kunnen nog eens 140 Oekraïense vluchtelingen onderdak krijgen. In afwachting van een locatie voor één of meerdere nooddorpen in Limburg, rekent burgemeester Patrick Dewael wel op assistentie en financiële ondersteuning van de hogere overheid. Want alleen kunnen de gemeentebesturen deze crisis niet aan, klinkt het.