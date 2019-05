TVL Nieuws, 15 mei 2019

- Nike in Ham heeft nog een 100-tal vacatures voor het nieuwe distributiegebouw, maar de krapte op de arbeidsmarkt speelt ook de sportschoenengigant parten. Wij kregen een exclusieve rondleiding in het nieuwe gebouw. - De politiezones in de grensstreek gaan samen met de politie van Maastricht wekelijks patrouilleren in de grensstreek. Ze willen ze de drugscriminaliteit intensiever bestrijden. - Het grenspark Kempen-Broek in het Maasland wil een Unesco erkenning om zo meer toeristen te lokken naar het voorbeeld van het Nationaal Park Hoge Kempen. - In onze reeks diepte-interviews met de Limburgse lijsttrekkers is het vandaag de beurt aan Steven Vandeput. - En hulptrainer van Racing Genk Jos Daerden is nog steeds zeker dat Genk de titel pakt. De spelersgroep zit nog vol zelfvertrouwen zegt hij in TVL Sportcafé.