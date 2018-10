TVL Nieuws, 15 oktober 2018

- We beginnen hett nieuws met de vreugdetaferelen van de winnaars van de verkiezingen. In onze studio zit één van de grootste winnaars, CD&V-voorzitter Wouter Beke.





- Een andere grote winnaar is Steven Vandeput, de nieuwe N-VA-burgemeester van Hasselt. In zijn eerste interview na zijn verkiezing, zegt Vandeput dat Hasselt de pauzeknop gaat indrukken voor grote bouwprojecten





- Verliezer van de verkiezingen is SP.A. De partij wordt uit het provinciebestuur gekegeld en SP.A-voorzitter Peter Vanvelthoven moet na een dramatische uitslag de sjerp afgeven in Lommel. We hebben een exclusief gesprek met hem





- Open VLD-burgemeester Jan Dalemans en Hechtel-Eksel en CD&V-burgemeester Jo Brouns van Kinrooi zijn de grootste stemmenkanonnen in Limburg





- En in Hasselt hebben de hulpdiensten een spectaculaire reddingsoperatie uitgevoerd op 30 meter hoogte